Calciomercato Juventus, Douglas Costa al Gremio | Tutte le clausole

La Juventus ha ufficializzato ieri il passaggio di Douglas Costa in prestito al Gremio: ecco tutte le clausole nel contratto del brasiliano

Arrivato con grandi speranze dal Bayern Monaco, la parentesi in bianconero di Douglas Costa non ha rispettato le aspettative. Il brasiliano è stato croce e delizia della Juventus per diverse stagioni, prima di tornare in prestito in Baviera. L’esterno verdeoro ha sfoggiato prestazioni da urlo a Torino, ma le continue assenze ne hanno intaccato in maniera pesante il giudizio complessivo. Nella giornata di ieri la Juventus ha ufficializzato il suo ritorno al Gremio in prestito: oggi sono state pubblicate tutte le clausole presente nel contratto col club brasiliano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | I dettagli con il Gremio

Douglas Costa ha lasciato la Juventus, per tornare in patria con la maglia del club in cui è cresciuto. Il Gremio, che conosce bene i limiti fisici del prodotto del proprio vivaio, ha voluto tutelarsi inserendo delle clausole nel contratto. Come rivelato dal ‘Portal do Gremista’, lo stipendio di Douglas Costa sarà legato alle presenze: in caso di superamento del 60% delle presenze subirà un importante incremento, passando da circa 125mila euro al mese a 185mila euro al mese. Inoltre, indipendentemente dalle presenze che giocherà, sono stati inseriti anche degli obiettivi nel suo contratto: raggiunti i quali, il suo emolumento subirebbe un ulteriore aumento fino ad arrivare a 245mila euro al mese. Insomma, anche in Brasile Douglas Costa potrà guadagnare bene a patto che le sue condizioni fisiche tengano e che riesca a dare il suo apporto in campo. Dopo la parentesi negativa col Bayern Monaco, ‘Flash’ cercherà di rilanciarsi con il club di cui è tifoso.