Calciomercato Juventus, via altro flop: Ramsey al Liverpool per 18 milioni

Dopo la cessione in prestito di Douglas Costa al Gremio, potrebbe profilarsi un altro addio alla Juventus di un giocatore che non ha convinto

La Juventus, a prescindere dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, dovrà cercare di attuare una vera e propria rivoluzione della rosa. Sono tanti, infatti, i calciatori che non sembrano più essere nel progetto tecnico-tattico del club bianconero, con al comando Andrea Pirlo o un eventuale sostituto. Dopo l’addio a Douglas Costa, ufficializzato ieri il passaggio in prestito al Gremio, pare essere arrivato il turno di un giocatore che non ha rispettato le aspettative. Stiamo parlando di Aaron Ramsey, arrivato a parametro zero due anni fa, nell’estate del 2019, dopo la scadenza del contratto con l’Arsenal. Il 30enne centrocampista gallese non ha trovato grande spazio con i due allenatori che si sono succeduti, Maurizio Sarri e Andrea Pirlo, e il suo ingaggio, 7 milioni di euro netti fino al 2023, pesa, e non poco, sulla casse della società bianconera.

Calciomercato Juventus, Ramsey torna in Premier League

E proprio per alleggerire il pesante monte ingaggi attualmente in essere, la Juventus appare disposta ad ascoltare offerte interessanti anche per Aaron Ramsey. Per il prodotto del vivaio del Cardiff, potrebbe profilarsi un ritorno in Premier League: stando, infatti, a quanto sostiene ‘todofichajes.com’, il Liverpool starebbe prendendo in seria considerazione la possibilità di ingaggiare il polivalente centrocampista. Da parte sua, il calciatore sarebbe propenso a fare ritorno in Inghilterra, con la società presieduta da Andrea Agnelli disposta a lasciarlo partire per una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Una soluzione che potrebbe soddisfare tutte le parti in causa.