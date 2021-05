Calciomercato, Cuadrado è imprescindibile | La Juve lo blinda

Juan Cuadrado è stato l’uomo in più di questa stagione della Juventus, sfoderando 16 assist e 2 reti: i bianconeri sono pronti a blindarlo

Nella stagione più complicata dell’ultimo decennio bianconero, sono arrivati comunque due trofei: la Supercoppa italiana e la Coppa Italia vinta contro l’Atalanta in settimana. Un contentino che, in ogni caso, non riuscirebbe a colmare la delusione in caso di mancato approdo alla prossima Champions League. Questo weekend, infatti, si deciderà una volta per tutte quale sarà il piazzamento finale in campionato e la Juventus deve affidarsi ai risultati delle avversarie. Una delle note più liete della stagione, comunque, è stato Juan Cuadrado: il colombiano è stato il vero regista della squadra per larghi tratti della stagione, pur giocando sulla corsia esterna. Per il futuro, i bianconeri ripartiranno dal ‘Panita’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Cuadrado l’uomo in più | Obiettivo rinnovo

È stata una grande stagione per Juan Cuadrado, l’ennesima da quando veste la maglia bianconera. Quest’anno il colombiano ha messo a referto 16 assist e 2 reti, nella sfida contro l’Inter che potrebbe risultare decisiva per l’accesso alla prossima Champions League. Sotto la guida di Andrea Pirlo il numero ’14’ bianconero ha giocato in diversi ruoli: sia da esterno basso che da esterno alto, rivestendo all’occorrenza anche il ruolo di mezz’ala e di trequartista. Si può tranquillamente dire che in questa stagione sia stato più importante per l’equilibrio della squadra anche rispetto a due fuoriclasse come Cristiano Ronaldo e Dybala. Ecco perché i bianconeri avrebbero deciso di ripartire proprio da lui per il futuro: la Juventus sarebbe già al lavoro per rinnovare il contratto a Cuadrado. Fra le tane incognite che il club piemontese dovrà risolvere questa estate, almeno, non ci sarà la presenza del colombiano.