Mancano praticamente tre partite – Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Verona -, per sancire gli ultimi verdetti della Serie A. E da queste partite potrebbe dipendere anche il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Se, infatti, i bianconeri non dovessero riuscire a centrare l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il portoghese potrebbe trovare fortuna altrove, perché il suo intento è quello di continuare a vincere in palcoscenici importanti. Su quello che potrebbe accadere al cinque volte Pallone d’oro ha parlato il suo ex presidente, dando chiare indicazioni sui prossimi anni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, sul futuro di Ronaldo parla il presidente dello Sporting

Dopo la vittoria del campionato portoghese, a parlare è il presidente del club che ha visto nascere la stella di Cristiano Ronaldo, lo Sporting Club de Portugal, di cui l’attaccante della Juventus è un grande tifoso, tanto che in vista della prossima finestra di calciomercato si sta parlando di un ritorno alle origini per il fenomeno.

“Credo che un giorno verrà a giocare qui”, ha iniziato Frederico Varandas, numero uno dei Leoni, ai microfoni di ‘Sic Noticias’. “È stato tra i primi a mandarmi un messaggio per congratularsi per la vittoria del campionato – ha continuato -. Ora però ha un altro anno di contratto con la Juventus e so che vuole continuare a competere per vincere la Champions League. Il suo ritorno qui dipende solo da lui”.

Le parole del presidente dello Sporting fanno da eco a quelle della mamma di Ronaldo, che pochi giorni fa aveva risposto a dei tifosi che le chiedevano del figlio e di un suo ritorno in patria con un laconico: “Gli parlerò e proverò a convincerlo a tornare l’anno prossimo”. A spegnere, però, gli animi è stato il suo agente, Jorge Mendes, che ha chiuso al Portogallo in generale.