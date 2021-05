Philippe Coutinho potrebbe lasciare il Barcellona in estate. In Spagna danno la Juventus sulle tracce del brasiliano. Attenzione, però, anche a Liverpool e Psg

Philippe Coutinho non rientra nei piani del Barcellona. L’attaccante spagnolo è pronto a lasciare la Catalogna al termine della stagione. Una stagione non proprio fortunata per il classe 1992, che per via degli infortuni, in maglia blaugrana ha giocato solamente 14 partite, trovando la via della rete in tre circostanze.

Il desiderio di rilanciarsi altrove è davvero tanto: secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, sarebbero tre le squadre interessate a Coutinho, Psg, Liverpool e Juventus. Non è certo la prima volta che il nome del brasiliano viene accostato ai bianconeri: gli ottimi rapporti tra i due club – come dimostra lo scambio della scorsa stagione, Arthur-Pjanic – può far nascere nuove trattative. Difficile, però, che la Vecchia Signora decida di accontentare il Barcellona, che per il brasiliano vorrebbe una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Più facile che venga intavolato un nuovo scambio.