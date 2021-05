Arriva l’ufficialità da parte del Galatasaray: Texeira rimarrà nella squadra turca fino al 2024 come anticipato da calciomercato.it







Ora è ufficiale: Marcao Teixeira, difensore centrale del Galatasaray, rimarrà in Turchia fino al 2024, come era stato anticipato da calciomercato.it, e come confermata dalla stessa pagina ufficiale del club. Il brasiliano, classe 1996, in scadenza a giugno del 2022, era stato un obiettivo della Roma nella finestra estiva di calciomercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.