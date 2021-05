Ronaldo Koeman ancora sulla panchina del Barcellona. Il tecnico olandese, messo in discussione nell’ultimo periodo, non si vede lontano dalla Catalogna

Il Barcellona di Ronald Koeman chiude la stagione, battendo l’Eibar. Una stagione non certo esaltante, terminata alle spalle di Atletico Madrid e Real. Il tecnico olandese, che ha parlato al termine del match, appare, però, soddisfatto: “Penso che non sarà la mia ultima partita – ammette Koeman – Ho un contratto e non lo so, si parla molto di questo tema ma sono tranquillo. Se la società vuole cambiare, devono parlare con me. La stagione non è stata così male, tutt’altro. È il meglio che potessimo fare, ma non si può chiedere di più ad una squadra che si sta formando”.

FUTURO BARCELLONA – “Per me, questa rosa non è al livello che vorremmo – prosegue Koeman – È chiaro che molte persone al club la pensano così e stiamo cercando di migliorare la rosa. Con tutto il rispetto, ci sono giocatori più anziani che hanno ancora già dato il loro meglio. Ci sono giocatori giovani ma la rosa non è completa”.