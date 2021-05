Infortunio per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ha lasciato il campo di gioco, del match Cagliari-Genoa, dopo solo dieci minuti

E’ durata solamente dieci minuti la partita di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, schierato titolare da Leonardo Semplici, per l’ultima partita in Serie A del Cagliari, contro il Genoa, è stato costretto a lasciare il campo per via di un problema muscolare. L’ex Spal si è così affidato a Duncan.