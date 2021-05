I risultati dell’ultima giornata di Bundesliga che si è consumata oggi pomeriggio. Dramma per il Werder Brema: retrocessione dopo 41 anni

Si è giocata oggi pomeriggio l’ultima giornata di Bundesliga, che aveva già da tempo incoronato il Bayern Monaco come campione di Germania. Ciononostante non sono mancate le sorprese legate alla 34/a giornata, culminata col dramma di casa Werder Brema. Dopo avere evitato la retrocessione al fotofinish nella scorsa stagione i biancoverdi infatti non ci sono riusciti quest’anno, salutando la Bundesliga dopo 41 anni di partecipazioni ininterrotte. Il Werder scende infatti nella seconda divisione dopo aver giocato nella massima serie dal 1980, permettendo di fatto al Colonia terzultimo di giocarsi lo spareggio salvezza. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Proprio il Colonia evita la Zweite Liga battendo lo Schalke 1-0. A Lewandwoski il titolo di capocannoniere con la bellezza di 41 reti stagionali, superando il record di gol siglati in un campionato da Gerd Muller. Traguardo importante anche per Haaland, che diventa il primo under 21, a 20 anni e 305 giorni, ad aver mai raggiunto almeno i 40 gol in una singola stagione (tra tutte le competizioni), dall’annata 96/97, battendo così Ronaldo.

I risultati della 34/a giornata di Bundesliga

Bayern Monaco-Augsburg 5-2

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 3-1

Hoffenheim-Hertha Berlino 2-1

Wolfsburg-Mainz 2-3

Eintracht Francoforte-Friburgo 3-1

Union Berlino-Lipsia 2-1

Colonia-Schalke 1-0

Werder Brema-Borussia Mönchengladbach 2-4

Stoccarda-Arminia Bielefeld 0-2