La Juventus ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro il Bologna che deciderà le sorti dei bianconeri

La Juventus domani sera giocherà in trasferta a Bologna per provare a strappare il pass per la prossima Champions League. Dovrà farlo però con un paio di assenze in mediana: oltre allo squalificato Bentancur mancherà anche Aaron Ramsey a causa di un affaticamento muscolare.

Ecco l’elenco dei convocati diramati dalla Juventus:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Felix Correa.