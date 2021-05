Roberto Baggio ha rilasciato un’intervista per promuovere l’uscita del suo film su Netflix: “Qualche volta mi sogno ancora calciatore”

È stato la più grande icona del calcio mondiale, amato in tutto il mondo e venerato con quel suo ‘divin’ codino. Roberto Baggio è una delle più grandi leggende del calcio italiano, massima espressione del talento e dell’estro di cui questo Paese è sempre stato foraggiatore. In vista dell’uscita del film della sua vita, in anteprima su ‘Netflix’ mercoledì 26 maggio, Baggio ha rilasciato un’intervista esclusiva al ‘Corriere dello Sport’: “Sogno di tornare indietro e riscrivere la mia storia”. Questa l’ammissione del Pallone d’Oro.

Baggio pronto a ‘sbarcare’ su Netflix: “La semifinale nel Mondiale USA il momento più bello”

Il Divin codino ha ripercorso tutta la propria carriera nel film che uscirà in settimana e ha rivelato che il momento più bello della sua carriera è stata la semifinale del Mondiale USA ’94. Quel momento in cui tutto sembrava essere possibile ed il sogno era così vicino da poter essere quasi toccato. Riguardo ai tanti paragoni che sono stati fatti con calciatori di epoca moderna, Roberto Baggio è stato laconico: “Nessuno come me. Tutti pezzi unici, gli uomini e i calciatori”.