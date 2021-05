Atletico Madrid, la rivincita di Suarez: “Sminuito dal Barcellona”

Atletico Madrid campione, il sigillo di Suarez che nel post partita si sfoga e critica il Barcellona per averlo lasciato andare

Ha deciso la Liga con il gol che ha sancito la vittoria dell’Atletico Madrid in casa del Valladolid. ‘Colchoneros’ campioni nel segno di Luis Suarez, commosso fino alle lacrime a fine partita. Dopo una emozionante videochiamata sul terreno di gioco, l’attaccante uruguaiano ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto polemiche, togliendosi più di qualche sassolino dalle scarpe.

“Mi sono sentito sminuito dal Barcellona – ha spiegato – Sono stato guardato dall’alto in basso, è stato l’anno più difficile per me. Sono grato all’Atletico per avermi dato questa chance, mi sono rimesso in gioco. Ci hanno sottovalutato in tanti, siamo stati i migliori perché più regolari”.