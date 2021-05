Sono stati ancora una volta riconosciuti i valori della Lealtà e della Sportività con l’assegnazione del Premio Gentleman: tutti i riconoscimenti

Con l’imminente chiusura della stagione arriva il momento di tirare le somme sotto tutti punti di vista. In particolare una nuova edizione del Premio Gentleman ha provato a raccogliere tutti i valori di sportività e lealtà del calcio italiano andando ad assegnare una serie di riconoscimenti, il tutto rigorosamente in digitale alla luce delle problematiche attuali. Dal comunicato ufficiale si apprende: “Il Signore del Calcio di Serie A stato scelto da una squadra di undici candidati, undici campioni del nostro campionato. Il più votato in assoluto quelli preferito da tutti i tifosi nel sondaggio promosso da Sportmediset.it è risultato essere il difensore della Juventus, Matthijs de Ligt. Dietro a lui, in ordine di voti, Lautaro Martinez (FC Internazionale) e Simon Kjaer (AC Milan)”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Real senza Zidane: l’annuncio del tecnico

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Atalanta-Milan può ‘portare’ Donnarumma al Barcellona: le ultime

Lo stesso difensore olandese è stato proclamato dai propri tifosi anche come Gentleman juventino, mentre Kjaer ha vinto per il Milan e Barella ha alzato il premio per l’Inter. Il Premio Gentleman Lady Fair Play è andato invece a Sara Gama. Il comunicato prosegue con gli altri premiati. “Tra gli speciali Gentleman, Premio alla carriera in bianconero per Claudio Marchisio, campione in campo e fuori. Simbolo di sportività e rispetto. Uno speciale “Uomo di sport” anche per Marco Bogarelli. Scelto anche l’allenatore Gentleman 2020/2021 votato da tutti i Mister della Lega B e dedicato al ricordo di “Gigi Simoni”: la scelta è ricaduta senza ombra di dubbio su Claudio Ranieri”.

Per quanto concerne i Gentleman Lega Serie B “Piermario Morosini” e Gentleman Lega Pro sono andati ad Andrea Costa della Reggiana Calcio e a Riccardo Colombo dell’Aurora Pro Patria. I premi per le due migliori reti della stagione vanno infine a Lukaku e Leao per i gol rispettivamente contro Milan e Benevento.