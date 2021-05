Leicester, UFFICIALE il doppio addio: si ritira il simbolo della squadra

Leicester, il club ha ufficialmente comunicato un doppio addio: il capitano Wes Morgan si ritira, mentre Christian Fuchs lascia il club dopo sei stagioni

Doppio addio in casa Leicester. Due simboli di quelli che fu il titolo vinto nel 2015-2016 con Claudio Ranieri alla guida hanno comunicato il proprio addio alle ‘Foxes’. Si tratta del capitano Wes Morgan e del terzino austriaco Christian Fuchs. Morgan, 37 anni, al Leicester dal gennaio 2012, è stato per tutte queste stagioni il leader della squadra, conducendola dalla Championship fino al trionfo in Premier League e portandola fino in Europa. Con le ‘Foxes’, con cui ha ottenuto oltre 320 presenze, può annoverare in bacheca anche la FA Cup conquistata pochi giorni fa. Morgan, ex nazionale giamaicano, ha ufficialmente comunicato il proprio ritiro dal calcio giocato al termine della stagione.

Per Fuchs invece, anche lui protagonista dello storico titolo, la carriera proseguirà. Il 35enne austriaco lascerà al club al termine della stagione una volta scaduto il contratto e sarà dunque a disposizione sul mercato degli svincolati. Ad annunciare il doppio addio è stato proprio il club inglese attraverso i suoi canali ufficiali, rinnovando i ringraziamenti ad entrambi i giocatori.