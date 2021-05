Israele e Hamas approvano il cessate il fuoco a Gaza | L’annuncio

Tregua dopo oltre 10 giorni di conflitto: Israele e Hamas approvano il cessate il fuoco a Gaza. I dettagli

Dopo oltre dieci giorni di conflitto, arriva il cessate il fuoco a Gaza. Il gabinetto di sicurezza di Israele, alla presenza del premier Netanyahu, ha approvato la tregua. Anche Hamas ha confermato il cessate il fuoco, “reciproco e simultaneo”, a partire dalle 2 di venerdì mattina (l’una in Italia). Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo, ha accolto con un tweet la notizia della tregua.

Welcome announced ceasefire between Israel and Hamas ending the 11-day conflict.

Opportunity for peace and security for citizens must be seized.

— Charles Michel (@eucopresident) May 20, 2021