Continua la situazione preoccupante in casa Inter dovuta alle difficoltà finanziarie: nuovo attacco a Suning da parte dell’ex Eder

Prosegue l’apprensione in casa Inter riguardo al futuro del club. I nerazzurri stanno vivendo un periodo molto complicato a livello finanziario da diversi mesi. La situazione ha generato non pochi dubbi riguardo al futuro del progetto, con alcuni protagonisti della cavalcata scudetto – tra cui Conte e Marotta – che potrebbero dire addio senza le giuste garanzie dalla proprietà targata Suning. A tamponare è arrivato, intanto, un finanziamento dal fondo Oaktree. Nel frattempo, arriva un nuovo attacco alla famiglia Zhang da parte dell’ex centravanti nerazzurro Eder riguardo alla situazione stipendi. Il brasiliano naturalizzato italiano ora è in forza al San Paolo, ma per tre stagioni – fino allo scorso marzo – ha militato nelle fila dello Jiangsu Suning, altra squadra di proprietà della famiglia a capo della ‘Beneamata’.

Inter, Eder attacca di nuovo Suning

Di seguito le parole dell’attaccante sul proprio profilo Twitter, in riferimento agli stipendi in arretrato: “Spero che i soldi arrivino anche per noi del Suning F.C. e spero che all’Inter non accada come a noi (visto che la proprietà dei club è la stessa) che dopo aver vinto il campionato cinese a dicembre, il club non ci ha pagato 8 mensilità intere e le tasse su quelle precedenti”.

Eder prosegue: “Oltre a non averci liberato per dare la possibilità di trovare squadra altrove facendoci perdere così delle opportunità di lavoro. Lasciando, inoltre, a casa più di 50 dipendenti senza i loro soldi e senza darci spiegazioni. In Europa è più facile voler fare bella figura”.

