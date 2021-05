Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della trentottesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla trentottesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

La Serie A e il Fantacalcio vanno in archivio. Si chiude una lunga stagione, ricca di emozioni. Il turno avrà inizio sabato, con Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma, pronte a regalarci emozioni. Le attenzioni principali, però, saranno rivolte a domenica sera: alle ore 20.45, assisteremo ad Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Verona che ci diranno chi andrà in Champions League.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Cagliari-Genoa sabato ore 20.45

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Melegoni, Behrami, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro.

Hot: Joao Pedro vuole chiudere in bellezza, così come Zappacosta

Not: Melegoni non è la vostra prima scelta

Sorpresa: Nainggolan cerca l’ultimo bonus!

Crotone-Fiorentina sabato ore 20.45

CROTONE (3-5-2): Cordaz, Djidji, Marrone, Luperto; Pereira, Zanellato, Cigarini, Benali, Molina; Riviere, Simy.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Caceres, Milenkovic, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

Hot: Simy ha giocato una stagione da urlo, così come Vlahovic!

Not: Pulgar non ci convince

Sorpresa: Molina ha l’assist facile

Sampdoria-Parma sabato ore 20.45

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Jankto, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella.

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Bruno Alves, Valenti; Laurini, Hernani, Brugman, Sohm, Busi; Brunetta, Cornelius.

Hot: Candreva può far male. Ok Brunetta

Not: Valenti è soggetto a cartellino

Sorpresa: La scommessa è Sohm

Inter-Udinese domenica ore 15

INTER (3-5-2): Radu; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Sensi, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger-Larsen; Pereyra; Okaka.

Hot: Hakimi continua a correre nonostante lo Scudetto. De Paul irrinunciabile

Not: Radu potrebbe subire gol

Sorpresa: Che sia l’ennesima partita di Vecino?

Atalanta-Milan domenica ore 20.45

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.

Hot: Muriel e Calhanoglu, fantasia al potere!

Not: Bennacer non ha il bonus nel sangue

Sorpresa: Theo vuole essere decisivo!

Bologna-Juventus domenica ore 20.45

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

Hot: Palacio-Vignato possono far bene! Cuadrato-Chiesa trascinatori bianconeri!

Not: Barrow può girare a vuoto

Sorpresa: Può essere Dybala l’uomo Champions

Napoli-Verona domenica ore 20.45

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrhamani, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Kalinic.

Hot: Zielinski-Osimhen scatenati! Dimarco può ancora tirar fuori il coniglio dal cilindro

Not: Meglio non rischiare Gunter

Sorpresa: Kalinic può stupire tutti

Sassuolo-Lazio domenica ore 20.45

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Cataldi, Lulic; Muriqi, Immobile.

Hot: Raspadori non si tocca. Milinkovic-Savic e Locatelli, bonus a centrocampo

Not: Radu ha il giallo facile e un avversario come Berardi dalla sua parte

Sorpresa: Noi ci crediamo, Ciccio Caputo vuole chiudere esultando!

Spezia-Roma domenica ore 20.45

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Nzola, Saponara.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres; Cristante, Darboe; El Shaarawy, Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Hot: Sì a Maggiore e Saponara. Ci piacciono anche Mkhitaryan e Cristante

Not: Marchizza si può lasciar fuori

Sorpresa: Voglia di riscatto per El Shaarawy!

Torino-Benevento domenica ore 20.45

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Dabo; Improta, Insigne; Lapadula.

Hot: Belotti vuole tornare ad alzare la cresta! Ultimo squillo di Lapadula

Not: attenzione al malus di Barba

Sorpresa: Ansaldi può portare gli ultimi bonus