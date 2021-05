Cristiano Ronaldo è legato alla Juventus da un altro anno di contratto con ingaggio da 31 milioni di euro netti

‘Le10Sport’ sostiene quanto scrive Calciomercato.it dallo scorso 12 marzo, ovvero che Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare la Juventus. Champions o Europa League, il fuoriclasse portoghese vuole porre fine alla sua avventura in bianconero cominciata tre anni fa dopo i grandi successi con il Real Madrid. E proprio le ‘Merengues’ rappresentano il sogno del classe ’85 di Funchal, ma ad oggi il ritorno appare inverosimile dato che Florentino Perez punta su altri nomi, nella fattispecie su Mbappe e Haaland.

Le altre ‘soluzioni’ per Ronaldo sono sempre le solite, Manchester United e Paris Saint-Germain. Quest’ultimi con percentuali superiori, se non altro perché Messi – primo obiettivo dello sceicco – sembra orientato a rinnovare col Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, a zero il sostituto di Buffon | I dettagli

Ronaldo non sarà semplice da piazzare altrove, se non altro considerato il suo mega stipendio di 31 milioni di euro, sui 50 milioni lordi. Per evitare una minusvalenza, poi, il club bianconero dovrebbe riuscire a cederlo per non meno di 29-30 milioni di euro. La sua volontà, perà, è chiara, ecco perché la Coppa Italia strappata ieri all’Atalanta potrebbe davvero essere l’ultimo suo titolo con la maglia della Juventus.