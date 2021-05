Calciomercato, UFFICIALE: il Wolverhampton saluta Espirito Santo

Comunicato ufficiale in casa Wolverhampton. Il club inglese saluta il tecnico Nuno Espirito Santo: le parole dell’allenatore

Domani Nuno Espirito Santo guiderà il suo Wolverhampton per l’ultima volta contro il Manchester United. Oggi infatti è arrivato il comunicato ufficiale da parte della società inglese in merito all’addio, dopo quattro lunghe stagioni, dell’allenatore lusitano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, operazione ritorno: contatti in corso

LEGGI ANCHE >>> CMIT | Calciomercato, futuro Boga: duello Napoli-Atalanta, ma occhio alla Premier

Il sito dei Wolves riporta anche le parole d’addio del tecnico: “Dal primo giorno che sono arrivato a Compton, la nostra ambizione è stata quella di fare cambiamenti positivi e spingere questa squadra in avanti e sono orgoglioso di dire che è ciò che abbiamo fatto ogni singolo giorno. Abbiamo raggiunto i nostri traguardi, l’abbiamo fatto con passione e insieme. Ringrazio prima di tutto i tifosi, che hanno giocato un ruolo così importanti nell’aiutarci a raggiungere nuove vette per i Wolves e le persone della città, che ci hanno sostenuto e fatto sentire a casa. Grazie anche allo staff e i giocatori, tutti dal primo all’ultimo, per la loro lealtà e dedizione, il lavoro duro e il talento. Sono coloro che hanno reso possibile questo magnifico viaggio”.