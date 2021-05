Dalla Francia l’annuncio sul futuro di Kylian Mbappe: l’attaccante avrebbe già trovato l’accordo con il nuovo club

Kylian Mbappe deve decidere il suo futuro. Negli ultimi giorni sono aumentati i segnali che indirizzano l’attaccante francese verso il Real Madrid. Sembrerebbe questa la scelta del 22enne parigini ed a dare maggior valore a questa tesi ci sono le dichiarazioni rilasciate a ‘Canal +’ da Bruno Satin, procuratore.

L’agente ha detto ciò che sa della situazione Mbappe: “Secondo alcune informazioni, Kylian Mbappe e la sua famiglia hanno trovato un accordo con il Real Madrid. C’è in linea di principio l’intesa con il giocatore ma serve anche quella con il Psg“.

Non un aspetto secondario perché il club parigino ha dimostrato di saper resistere quando non ha intenzione di cedere un calciatore. Satin spiega: “Il Psg non ha deciso di cedere Mbappe che potrebbe anche decidere di andare via a zero”. Del resto la società francese, ricorda il procuratore, “ha dimostrato che se non vogliono far andare via un calciatore, lo tengono fino alla scadenza”.