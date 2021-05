Calciomercato Juventus, UFFICIALE | Douglas Costa in prestito al Gremio

La Juventus ha annunciato tramite un comunicato ufficiale l’addio di Douglas Costa: andrà in prestito al Gremio

Ora è ufficiale: dopo l’annuncio del Bayern Monaco, anche la Juventus ha informato tramite una nota sul proprio sito che Douglas Costa non tornerà a Torino. L’esterno brasiliano andrà in prestito al Gremio fino al 30 giugno del 2022. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

UFFICIALE | Douglas Costa in prestito al Gremio

Douglas Costa, dopo la deludente parentesi in Baviera, tornerà nel club in cui è cresciuto e nel proprio paese natale.