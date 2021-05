Juventus e Roma alla ricerca di un nuovo rinforzo per il reparto offensivo in vista della prossima stagione: si allontana il bomber, l’annuncio

Ansia in casa Juventus. Il conto alla rovescia Champions League sta per terminare e i bianconeri finalmente scopriranno il loro destino in vista della prossima stagione. Il Bologna sulla carta è un impegno più che accessibile, ma tutto dipenderà dai risultati di Milan – che affronta lo scoglio Atalanta – e Napoli. Ma i pensieri non vanno solo al campo. Si prospetta, infatti, una sessione estiva di calciomercato infuocata per la società targata Agnelli. Soprattutto senza Europa, potrebbe avvenire diversi cambi nella rosa e, in particolare, nel reparto offensivo. Uno tra Ronaldo, Dybala e Morata potrebbe dire addio e un profilo che la ‘Vecchia Signora’ pare stia monitorando è quello di Alexander Isak, giovane centravanti in forza alla Real Sociedad. A proposito del futuro dello svedese, arriva un annuncio da parte dello stesso giocatore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, annuncio UFFICIALE | Addio immediato

Calciomercato Juventus e Roma, Isak allontana le voci: l’annuncio

Isak ha dimostrato di avere ottime doti nella Liga, attirando su di sé l’interesse dei grandi club. Il classe ’99 ha fatto chiarezza riguardo al proprio futuro in un’intervista a ‘El Diario Vasco’: “I tifosi devono mantenere la calma. Il mio obiettivo è finire la stagione nel miglior modo possibile. Manca una partita e ho già detto che mi trovo molto bene qui. Ho un contratto con la Real Sociedad e il piano è quello di rimanere. Ma nessuno sa cosa accadrà in futuro”.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Annuncio in conferenza

Il giovane bomber, quindi, allontana momentaneamente le voci di mercato. Anche la Roma era interessata a questo profilo, considerando il possibile addio di Dzeko a fine stagione. Il suo accordo sarà in vigore fino a giugno 2024 e l’intenzione pare sia quella di aspettare ancora prima di dire addio. Isak è concentrato sul suo attuale club e l’Italia ora è più lontana.

Emanuele Tavano