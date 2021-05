Calciomercato Juve, mossa disperata | Via a metà prezzo!

Ramsey è sul mercato e potrebbe tornare in Premier League. Ipotesi big a metà prezzo. Tutti le cifre e i dettagli

Si avvicina l’ultimo appuntamento della stagione per la Juventus di Pirlo. I bianconeri, reduci dal trionfo in Coppa Italia, a Bologna andranno caccia della Champions League sperando nel passo falso di Milan o Napoli. La squadra di Pirlo arriva da tre vittorie consecutive e una serie di prestazioni incoraggianti in vista della prossima stagione. Partite che non hanno più visto protagonista Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese è di fatto sparito dai radar e non è stato nemmeno impiegato negli ultimi cinque match. L’ex Arsenal è in cima alla lista dei partenti e può tornare in Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, il Liverpool su Ramsey | Cifre e dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, il Liverpool di Klopp sarebbe sulle tracce del gallese. Il 30enne ha ancora mercato in Premier ed è valutato anche dai ‘Reds’. Come riferito dal tabloid inglese, la sua valutazione è di circa 20 milioni di euro, ma la Juventus sarebbe disposta a privarsi del giocatore anche a metà prezzo, circa 10 milioni. Occhi puntati, dunque, anche sulla situazione di Ramsey. Vi terremo aggiornati.