Juventus, Flick vicino alla Germania

La panchina della Juventus per la prossima stagione è incerta: intanto Flick rivela di essere sempre più vicino alla Germania

La Juventus si appresta a vivere un weekend decisivo per il proprio futuro. Mentre i bianconeri saranno impegnati nella trasferta di Bologna, infatti, avranno un orecchio sugli altri campi: in particolare, grande attenzione nei confronti dei risultati di Napoli e Milan. In caso di tre punti in Emilia Romagna, basterebbe un passo falso da parte di uno di questi due club per conquistare un biglietto per la prossima Champions League. L’esito di questa stagione, poi, avrà un impatto imponente anche sulla prossima: finire tra le quattro prime posizioni, da una parte potrebbe valere la conferma di Pirlo o viceversa può permettere di arrivare ad un tecnico top. Nel frattempo, la suggestione Flick si spegne definitivamente. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, addio Flick | “Ho parlato con la Germania”

Mentre il destino della panchina bianconera sembra essere più in bilico che mai, uno dei candidati si defila in via definitiva. In conferenza stampa, prima della sua ultima partita col Bayern Monaco, Hansi Flick ha rivelato: “Trattativa con la Germania? Sì, ho parlato con la Federazione. Tutti sanno cosa provo per la nazionale, ora si tratta solamente di piccole cose e poi possiamo annunciarlo”. Il futuro del tecnico bavarese, ormai, sembra essere segnato. Un altro candidato che rischia di sfumare, secondo quanto abbiamo raccontato su Calciomercato.it nelle ultime settimane, è Massimiliano Allegri: il tecnico livornese aspetta il Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Atalanta-Milan può ‘portare’ Donnarumma al Barcellona: le ultime

Per la panchina della Juventus, oltre che la possibile conferma di Andrea Pirlo, rimane viva anche la candidatura di Gennaro Gattuso e Zinedine Zidane. Sullo sfondo, poi, ci sono anche altri tecnici come Sinisa Mihajlovic. L’unica certezza, al momento, è che il prossimo allenatore bianconero non sarà Hansi Flick.