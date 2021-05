La Juventus è arrivato al momento cruciale della stagione e resta da decidere il futuro di Andrea Pirlo. Gli ultimi segnali dalla società bianconera

La Juventus potrebbe dare in extremis una svolta importante alla sua stagione. I bianconeri restano in corsa per un posto nella prossima Champions League e vogliono agguantarlo in extremis, dopo un’annata decisamente deludente sotto il profilo del gioco e dei risultati. Andrea Pirlo è riuscito a conquistare la Coppa Italia, dopo l’ottima prestazione contro l’Atalanta. Il futuro dell’allenatore, però, resta in bilico.

Se fino a pochi giorni fa, però, la sua posizione sembrava assolutamente in uscita nello scacchiere della Vecchia Signora, ora qualcosa sembra essere cambiato, anche nelle valutazioni dei tifosi, che sembrano divisi sul futuro dell’allenatore. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, infatti, le quotazioni dell’allenatore sarebbero in netta risalita dopo aver alzato il secondo trofeo stagionale. Dalla società, in ogni caso, sono arrivate sempre costanti rassicurazioni sulla scelta effettuata a inizio anno, scelta che potrebbe essere difesa dopo un anno non all’altezza delle aspettative. Già prima della Coppa Italia esisteva, infatti, la possibilità e l’idea di tenere Pirlo in panchina al termine della stagione: ora la sua posizione in bianconero sembra essersi parecchio rafforzata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, in risalita le quotazioni di Pirlo: le ultime sul suo futuro

Da registrare, quindi, quest’inversione di tendenza rispetto al trend evidenziato nell’ultimo periodo che sembrava allontanare sempre di più il tecnico dai bianconeri. La società continua a manifestare la volontà di andare avanti con l’allenatore, ma non è da escludere, in ogni caso, che a fine anno venga esonerato, a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League. Le perplessità sull’andamento altalenante della rosa, che si è protratto durante tutto il corso della stagione, restano e potrebbero portare alla separazione a fine anno.

Intanto, secondo quanto riporta ‘La Stampa’, Pirlo sembra aver capito che qualcosa è cambiato nell’ambiente Juventus e spera di poter restare a questo punto. A maggior ragione, questa possibilità potrebbe aumentare in caso di qualificazione alla Champions League. Pirlo e la Juventus tra alti e bassi: bivio Champions per decidere il futuro, mentre Andrea Agnelli e la società si preparano alla mossa definitiva.