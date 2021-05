Calciomercato, Perez dice no | Va alla Juventus con Zidane

Intreccio bollente tra Real Madrid e Juventus: Zidane in bianconero potrebbe portarsi il calciatore a cui Perez ha detto no

Si surriscalda il mercato con l’intreccio tra Real Madrid e Juventus. Di quello in panchina Calciomercato.it vi sta aggiornando con costanza, con il viaggio in Spagna dell’agente di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano con Zidane fa parte di un puzzle che aspetta soltanto il primo incastro per iniziare a completarsi. Dalla Spagna vedono l’allenatore francese in partenza, destinazione Torino. Ma Zidane non arriverebbe da solo alla Juventus: con sé – secondo quanto riferisce ‘diariogol.com’ – arriverebbe anche un attaccante che Florentino Perez non ha voluto acquistare al Real Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Zidane a Torino con Mane

Secondo quanto riferisce il portale spagnolo, infatti, Zidane avrebbe espressamente chiesto a Perez Mane al momento del suo ritorno al Real Madrid. Richiesta non soddisfatta da parte del numero uno del club blanco ed ora che per il francese è possibile il trasferimento a Torino, il nome di Mane torna di moda.

Zidane lo avrebbe chiesto alla Juventus nei contatti che ci sono stati. Un’operazione resa possibile anche dalla volontà dell’attaccante di lasciare il Liverpool. E in cima alle preferenze del calciatore ci sarebbe proprio la Juventus con Zidane.