Rodrigo De Paul fa gola a tantissimi club europei, ma non si scompone quando parla del suo futuro, anche se non chiude a nessuno

Il futuro di Rodrigo De Paul è ancora tutto da decifrare. Da almeno due stagioni sembra in procinto di andare via per spiccare il volo, ma alla fine è sempre rimasto all’Udinese. Anche se questa, in realtà, dovrebbe essere davvero l’estate giusta per l’addio dopo la definitiva maturazione. L’argentino piace ovviamente a tanti, praticamente tutti, in Italia ma anche agli occhi degli altri club europei è diventato ormai un giocatore su cui puntare.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

A parlare del suo futuro è stato di nuovo lo stesso De Paul: “Quel che dovevo dire l’ho detto al club, al procuratore. Ma non so dire di più. Ormai mi sono abituato al fatto che si parli di me. Se preferisco Premier, Liga o la Serie A? Le guardo tutte. Ma proprio non ci ho pensato. So che ci sono squadre interessate, ma ho in testa domenica (l’ultima di campionato contro l’Inter, ndc)”. Il legame con Udine, la società, i compagni e i tifosi però è sempre molto forte e traspare da ogni parola del numero 10 bianconero. Da Pozzo a Pussetto, Gotti e Molina, come la gente “che mi ha voluto bene dal primo giorno”. Nella vita e soprattutto nel calcio, però, i cicli finiscono e per De Paul sembra davvero arrivata l’ora di spiccare il volo. Stavolta per davvero.