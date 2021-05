Accostato di nuovo alla Juventus, Antoine Griezmann è legato al Barcellona fino a giugno 2024 con stipendio di circa 18 milioni di euro netti

Griezmann alla Juventus? Per gli spagnoli di ‘Todofichajes.com’ è il Liverpool quello maggiormente interessato al francese che al Barcellona si è letteralmente eclissato per diversi motivi. Stando al portale spagnolo, il club inglese pensa a lui come eventuale sostituto di un certo Salah, il cui futuro potrebbe essere al Psg oppure al Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Moggi ‘stronca’ Ronaldo e Gattuso

Accostato di nuovo ai bianconeri per il dopo Cristiano Ronaldo, il classe ’91 di Macon potrebbe così fare le valigie destinazione Liverpool. Costato sui 120 milioni di euro, adesso il Barça sarebbe disposto a liberarlo per meno della metà, ovvero per 50 milioni di euro. Bassa la cifra per il cartellino, non l’ingaggio che è di ben 18 milioni di euro netti. Per il sito ispanico, però, i ‘Reds’ fanno sul serio tanto che c’è già l’ok di Griezmann, desideroso di lavorare con Klopp.