Calciomercato Juventus, stagione super di Cuadrado | Pronto il rinnovo

Uno dei migliori bianconeri della stagione è stato Juan Cuadrado: ora la Juventus starebbe lavorando al rinnovo del colombiano

Domenica si concluderà una stagione complicata per la Juventus, con poche luci e molte ombre. La prima annata di Andrea Pirlo da allenatore, infatti, è stata caratterizzata da un cammino al di sotto delle aspettative in campionato e da un’eliminazione precoce dalla Champions League. Nonostante questo, però, i bianconeri hanno comunque conquistato due trofei: la Supercoppa italiana e Coppa Italia. Un ulteriore dimostrazione che i rimpianti possono essere molti, considerando le potenzialità inespresse della rosa di ‘Madama’. In vista della prossima stagione, però, la società torinese starebbe già lavorando ad un rinnovo importante. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Cuadrado è imprescindibile | Pronto il rinnovo

Uno dei protagonisti della stagione bianconera ed uno dei più positivi tra gli uomini a disposizione di Andrea Pirlo è stato certamente Juan Cuadrado. L’esterno colombiano è stato impiegato sia nel ruolo di terzino basso sia di esterno alto, con all’occorrenza qualche spezzone di gara da mezz’ala. Il numero ’14’ è stato il calciatore che ha dispensato più assist in stagione ed ha un ruolo imprescindibile nell’undici bianconero. Secondo quanto rivelato da ‘Goal.com’, la Juventus starebbe già lavorando ad un accordo per il rinnovo di Cuadrado.

Nonostante non sia più giovanissimo, l’anno prossimo spegnerà 34 candeline, il club piemontese sembra essere disposto a puntare ancora forte sul colombiano. Il ‘Panita’, infatti, non delude mai ed è sempre autore di prestazioni di altissimo livello. Cuadrado ha il contratto in scadenza nel 2022 come Dybala, ma a differenza della ‘Joya’ starebbe già trattando per il prolungamento del contratto. Per il futuro la Juventus sembra non avere ancora le idee chiare, tra tecnico e parco giocatori, ma almeno una certezza da cui ripartire ci sarebbe: Juan Cuadrado.