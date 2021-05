Houssem Aouar, uno degli obiettivi della Juventus a centrocampo, ha rivelato in conferenza: “Può essere la mia ultima partita a Lione”

Dopo aver messo in bacheca la Coppa Italia, i bianconeri si apprestano ad affrontare un weekend decisivo per il futuro: in caso di passo falso di una tra Napoli e Milan, con la vittoria sul campo del Bologna, la Juventus di Pirlo potrebbe conquistare l’accesso alla prossima Champions League. Un traguardo importante, che permetterebbe alla società piemontese di lavorare con maggiore serenità sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il reparto che sembra poter essere oggetto di maggiori interventi è il centrocampo, croce dei bianconeri da diversi stagioni. Dalla Francia, intanto, arriva l’annuncio di Houssem Aouar. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Annuncio di Aouar in conferenza

Uno degli obiettivi di lunga data della Juventus per il centrocampo è Houssem Aouar: il centrocampista dell’Olympique Lione ha stregato la dirigenza dei bianconeri e potrebbe essere il rinforzo ideale per la mediana. Il francese, intanto, in conferenza stampa ha rivelato: “La prossima sarà la mia ultima partita a Lione? Può essere, come può essere di no. Non voglio farmi questo tipo di domande prima di un gara importante e non penso al fatto che questa può essere la mia ultima partita qua”. Aouar è concentrato sulla prossima partita dell’OL, poi penserà all’Europeo e alla prossima stagione. Il club transalpino, inoltre, ha abbassato le pretese per il proprio gioiello intorno a 30 milioni di euro.

Per la Juventus riuscire ad arrivare ad Aouar, in ogni caso, non sarà semplicissimo: sul centrocampista classe ’98, infatti, c’è la concorrenza di Arsenal e diversi grandi club europei. Sicuramente i bianconeri possono contare sugli ottimi rapporti in vigore tra Andrea Agnelli ed Aulas, patron del club transalpino. ‘Madama’ ha anche Mattia De Sciglio a Lione e potrebbe inserirlo nell’operazione per portare il centrocampista francese a Torino. Aouar, in conferenza, ha parlato anche delle difficoltà avute in stagione: “Non è stato facile tornare in forma dopo il Covid-19. È stata una stagione piuttosto complicata”. La Juventus rimane tra le maggiori pretendenti a questo gioiello della nazionale francese, ma l’accesso alla prossima Champions League sembra essere una condizione piuttosto importante per la buona riuscita dell’affare.