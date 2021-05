Calciomercato Juventus, summit con Agnelli | Chiellini ha deciso!

Incontro avvenuto tra Agnelli e Chiellini, il calciomercato Juventus valuta il futuro del suo capitano

In scadenza di contratto a fine stagione, Giorgio Chiellini non ha ancora certezze sul suo destino. Il capitano della Juventus quest’anno ha dato il suo contributo in 24 gare e potrebbe farlo anche domenica sera a Bologna nell’ultima sfida di campionato. Intanto, nonostante le incertezze, la sua decisione sul futuro sembra averla già presa ma resta in attesa di una risposta della dirigenza torinese.

Ieri, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe stato un incontro interlocutorio tra Chiellini e Andrea Agnelli, durante il quale si sarebbe parlato inevitabilmente di futuro. Il difensore vorrebbe continuare a giocare per un altro anno, alla Juventus oppure altrove. Così, in caso di mancato accordo per il rinnovo, per lui potrebbero aprirsi le porte della Mls. Alle prese con il ringiovanimento della rosa, dal canto suo, il club continua le sue valutazioni. Al momento l’addio sembra l’ipotesi più accreditata.