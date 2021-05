Playoff Serie B: il Monza di Balotelli non riesce a completare la rimonta contro il Cittadella. La squadra di Venturato sfiderà il Venezia in finale

Non riesce al Monza la rimonta dal 3-0 dell'andata nella semifinale playoff di ritorno.

La squadra di Brocchi vince 2-0 grazie ai gol di Balotelli e D'Alessandro, ma a volare in finale è il Cittadella di Venturato. I veneti sfideranno il Venezia per la Serie A: