Il Milan di Stefano Pioli prepara la sfida contro l’Atalanta. A Milanello clima serena e gruppo unito. Unici indisponibili Ibrahimovic e Gabbia

Il clima è disteso attorno al Milan. A Milanello, il gruppo di Stefano Pioli è tornato a lavorare, in mattinata, in vista della fondamentale sfida contro l’Atalanta. In palio c’è la Champions League: un successo contro i bergamaschi spazzerebbe via ogni dubbio, con Kjaer e compagni che chiuderebbero al secondo posto. Se non dovessero arrivare i tre punti bisognerà sperare nel passo falso della Juventus (potrebbe bastare anche il pareggio) o del Napoli.

Milan, dirigenza al completo

Tutto, dunque, è ancora nelle mani del Milan: Maldini, Massara e Gazidis hanno fatto sentire la loro vicinanza, assistendo all’allenamento, che ha visto gli uomini di Stefano Pioli lavorare soprattutto sulla tattica. Come raccolto dalla redazione, tutti hanno lavorato in gruppo, fatta eccezione degli indisponibili Zlatan Ibrahimovic e Gabbia.

Pioli ha chiaramente iniziato a provare gli uomini in vista della partita di Bergamo: la formazione dovrebbe essere molto simile a quella ammirata nelle ultime uscite. Difficile pensare che Mario Mandzukic possa davvero giocare dal primo minuto. In avanti ci sarà ancora Ante Rebic. Attenzione, però, alla candidatura di Rafael Leao, che potrebbe prendere il posto di Brahim Diaz.