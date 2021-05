Juve, Buffon saluta i tifosi: “Insieme siamo caduti e rinati” | Il messaggio

Buffon scrive ai tifosi della Juve dopo la vittoria in finale di Coppa Italia. Il saluto del portiere bianconero

Gianluigi Buffon scrive ai tifosi della Juventus. Dopo la conquista della Coppa Italia e dell’ennesimo trofeo in bianconero, il portiere che saluterà a fine stagione ha scritto il seguente messaggio su Instagram: “Siete stati la cornice dentro la quale ho dipinto la mia storia bianconera. In 20 anni non mi avete mai abbandonato, mi avete sempre sostenuto e incitato. Assieme siamo caduti e assieme siamo rinati”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Giorni caldi per Allegri: visita dell’agente a Madrid

“Assieme abbiamo vissuto gioie infinite e assieme abbiamo vissuto delusioni profonde. – conclude il 43enne – Un semplice grazie non sarà mai sufficiente per ricambiare il vostro infinito affetto che mi avete ininterrottamente mostrato per 20 anni”.