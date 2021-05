Vidal rientrato in gruppo e probabilmente disponibile per Inter-Udinese

In attesa del vertice Conte-Zhang, che però non è sicuro avvenga oggi (perlomeno ad Appiano), l’inviato di Calciomercato.it da Appiano riferisce che oggi è rientrato in gruppo Arturo Vidal. Il cileno potrebbe così tornare a disposizione per il match con l’Udinese, l’ultimo della stagione. Da un cileno all’altro, Sanchez ha svolto l’ultima seduta un po’ coi compagni e un po’ da solo effettuando lavoro personalizzato. Terapie, invece, per Barella e Kolarov, entrambi operatisi nei giorni scorsi e sicuri assenti domenica pomeriggio.

Dall’inviato Giorgio Musso