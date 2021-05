Decreto Sostegni-bis, 35 milioni per il calcio | Gravina: “Accolte le nostre richieste”

Decreto Sostegni-bis: inseriti oltre 35 milioni di euro per il mondo del calcio. Il commento di Gravina

Il Governo ha approvato in Consiglio dei Ministri il cosiddetto Decreto Sostegni-Bis. Sono stati stanziati oltre 35 milioni di euro di ristori anche per il mondo del calcio, in particolare quello professionistico di base e dilettantistico. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Questa la soddisfazione del presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “È un’ottima notizia per la quale ringrazio il Governo, che ha consentito l’accoglimento della quasi totalità delle nostre richieste, riconoscendo così la responsabilità e lo sforzo economico del nostro movimento, soprattutto quello di base, in un momento così difficile – si legga in una nota della FIGC – Si tratta finalmente di un aiuto concreto, verso un mondo che ha contribuito in maniera determinante alla ripresa del Paese”.