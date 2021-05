Coronavirus, nuovo report settimanale della Fondazione GIMBE: situazione in miglioramento per i contagi, vaccinazioni ancora critiche

Situazione in netto miglioramento dal punto di vista dell’epidemia di coronavirus nel nostro paese, stando all’ultimo report della Fondazione GIMBE. Nei sette giorni presi in esame dal 12 al 18 maggio, rispetto ai sette precedenti, ancora in calo nuovi contagi (43.795 vs 63.409), morti (1.215 vs 1.544), attualmente positivi (315.308 vs 363.859), ricoverati (11.539 vs 14.937) e terapie intensive (1.689 vs 2.056).