Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato dopo aver battuto l’Atalanta in finale di Coppa Italia

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di ‘Rai Sport‘ dopo la vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta per 1-2. Un successo arrivato grazie a Dejan Kulusevski e Federico Chiesa, andato in gol poco prima della sostituzione per Dybala. Di seguito, le parole di Chiellini: “E’ un’altra vita e atmosfera con i tifosi, hanno dato carica e motivazione in più. Ritiro e valutazioni? Sto bene, sono tranquillissimo, poi uno fa le valutazioni con la società. Io sono molto felice di questi mesi. Nelle ultime due partite dopo la scoppola col Milan abbiamo ritrovato la voglia di sacrificarci e lottare, domenica vediamo di fare il nostro dovere per vincere una partita tutt’altro che semplice”.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-Juventus, Gasperini: “Rigore su Pessina evidente. L’ha decisa Chiesa”

Sulla Champions e questa vittoria – “Ci crediamo e dobbiamo pensare a noi stessi, siamo felici del secondo trofeo stagionale contro una grande squadra. Questa vittoria assume un significato maggiore perché forse per la prima volta in una finale italiana non eravamo i favoriti per la prima volta dopo 10 anni ed era strano”.

L’andamento della partita – “Mi è sembrata la partita di Cardiff al contrario. Loro sono partiti facendo un fuori giri clamoroso, arrivavano con una ferocia e una aggressività che ci doppiavano. La sensazione era che avevano speso tanto e che con un po’ di pressione in più potevamo metterli in difficoltà ed è stato così. Abbiamo avuto quell’occasione con Chiesa, loro sono calati e noi siamo cresciuti. Abbiamo sistemato un paio di cose. Siamo stati bravi a recuperare i palloni, loro sono calati ma è normale perché hanno fatto un primo tempo con ritmi sovrannaturali”.

Un’altra chance a Pirlo – “Con tutto il rispetto abbiamo dato tutti l’anima per il mister perché è giusto così. Ma sono valutazioni che un giocatore non deve permettersi di fare. Le parole sono scontate, noi siamo col mister, il rapporto è ottimo con tutti. Abbiamo sempre dato il massimo con tutti, così come con Allegri e Sarri. La società deve fare valutazioni, chi di noi è andato a fare valutazioni è andato in un terreno non suo non concentrandosi sul suo lavoro”.