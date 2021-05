Le ultime news Torino registrano la convocazione di Singo con la Costa d’Avorio. A breve l’incontro con Cairo per programmare il futuro

Conquistata la permanenza aritmetica in Serie A nel recupero contro la Lazio che renderà inutile l’ultima giornata di campionato contro il Benevento, per il Torino è tempo di guardare al futuro. In casa granata c’è chi ha anche un altro motivo per festeggiare: si tratta di Wilfried Singo, esterno destro classe 2000, che è stato convocato dal commissario tecnico Patrice Beaumelle per le due amichevoli che la Costa d’Avorio disputerà contro il Burkina Faso (5 giugno) e il Ghana (12 giugno). Come appreso da Calciomercato.it, inoltre, nei prossimi giorni è in programma un incontro tra l’entourage del giocatore ed il presidente Cairo per fare il punto della situazione e pianificare il futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Dopo aver rinnovato il contratto lo scorso novembre, Singo è diventato un punto di forza della formazione di Nicola. Il Torino vorrebbe continuare a puntare su di lui per farlo crescere e veder incrementare il suo valore, ma non si esclude una cessione qualora dovesse arrivare un’offerta importante da un club di fascia superiore.