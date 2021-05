Calciomercato Roma , esonero Mourinho dal Tottenham | Svelato il motivo

L’annuncio di Stewart, ex Tottenham, sull’esonero di Mourinho dagli Spurs: poco dopo il portoghese è stato ingaggiato dalla Roma

José Mourinho è stato esonerato dal Tottenham poco prima del suo accordo con la Roma. L’allenatore portoghese era in lotta per entrare in Europa, e l’esonero era arrivato pochi giorni prima la finale di English Football League Cup contro il Manchester City, poi persa dal sostituto Mason. E l’ex calciatore degli Spurs Paul Stewart ha rivelato il motivo della decisione presa dal club di Levy.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, è davvero finita | Accordo totale!

Di seguito, le parole di Stewart ai microfoni di ‘Footballfancast.com‘: “Non so perché abbiano assunto Mourinho per poi licenziarlo pochi giorni prima di una finale. Sembrava ridicolo, ma da quel che so è stato a causa di soldi e di quanto avrebbero dovuto pagarlo se fosse entrato in Champions o alzato un trofeo“.