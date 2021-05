Il Milan dopo il rinnovo di Ibrahimovic è a caccia di un altro centravanti. Gli occhi sono puntati su bomber d’esperienza

Il Milan è in attesa di conoscere il proprio destino in un finale di campionato thriller che vedrà la truppa di Pioli di scena a Bergamo, nel tentativo di conquistare un posto in Champions. Poi sarà tempo di tornare a parlare esclusivamente di calciomercato tra rinnovi e una rosa da potenziare. A tal proposito è arrivato già il prolungamento di Zlatan Ibrahimovic che però non sarà l’unico ‘rinforzo’ offensivo. Il Milan è infatti a caccia di un’altra punta che potrebbe non essere un giovane, ma un calciatore più esperto ed avanti con l’età come Olivier Giroud.

Calciomercato Milan, sfida per Giroud: cifre e dettagli

Trovano infatti conferme le voci delle scorse ore sul francese con l’edizione odierna di ‘Tuttosport’ che evidenzia come proprio con il rinnovo di Ibra una fetta di budget per gli ingaggi è stata impiegata, e spendere tanti soldi per il cartellino di un giovane attaccante non pare rientrare nelle strategie. Per questo nonostante i 35 anni da compiere, Giroud tornerebbe in auge alla scadenza del contratto col Chelsea. Il francese fa gola anche all’Inter come vice Lukaku, ma il vantaggio del Milan risiederebbe proprio nella co-titolarità che si ritroverebbe a ricoprire in rossonero con Ibra. Nel caso infatti l’ex Arsenal andrebbe a coprire le tante assenze dello svedese, e la sua voglia di essere protagonista ben si sposerebbe col contesto attuale del Milan che gli potrebbe concedere più spazio.

Servirà comunque un biennale da 3,5 milioni di euro netti per provare a convincerlo: difficilmente infatti l’entourage italiano, che attende una telefonata da Maldini e Massara, si siederà al tavolo delle trattative. Sul francese inoltre c’è anche l’interessamento della Lazio.