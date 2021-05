Calciomercato Lazio, dubbi su Inzaghi | Può tornare Conceicao

La Lazio potrebbe non confermare Simone Inzaghi in panchina: per la prossima stagione potrebbe esserci il ritorno di Sergio Conceicao

La stagione della Lazio ha viaggiato su un duplice binario: da una parte un ottavo di finale di Champions League raggiunto con pieno merito, dall’altra un campionato che non all’altezza degli ultimi anni. Anche questo potrebbe pesare nei ragionamenti che stanno avendo luogo nei pressi di Formello, con Lotito e Tare che non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo di Simone Inzaghi. Dal Portogallo, intanto, arrivano nuove voci sul possibile sostituto per la panchina biancoceleste. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Lazio, possibile addio con Inzaghi | C’è Sergio Conceicao

Secondo quanto rivelato da ‘A Bola’, per la panchina della Lazio c’è anche la seria candidatura di Sergio Conceicao. Il tecnico lusitano potrebbe lasciare il Porto in estate e tornare a Roma, dopo aver vestito la maglia biancoceleste da giocatore. Il futuro di Simone Inzaghi nella Capitale sembra essere più in bilico che mai, con Lotito che potrebbe decidere di non confermarlo. Per lui rimangono sempre vive le piste estere, oltre che quella legata alla Juventus.