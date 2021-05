Calciomercato Juventus, ‘Allegri un errore’ | Annuncio su Klopp

La Juventus dopo la sfida contro il Bologna potrebbe avviare una rivoluzione. Futuro in bilico: da Ronaldo a Dybala passando per Pirlo e Allegri

La vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta restituisce parzialmente il sorriso ad una Juventus che ha vissuto una lunga annata di difficoltà. La stagione culminerà domenica sera con la sfida contro il Bologna che abbinata alla trasferta del Milan a Bergamo deciderà le sorti Champions della squadra di Pirlo. Poi arriverà il tempo di tirare le somme tra calciatori in uscita e una nuova guida tecnica da ricercare con il probabile addio dello stesso Pirlo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, da Ronaldo ad Allegri fino a Klopp: rivoluzione bianconera

Il collega Tony Damascelli ai microfoni di ‘Radio Radio’ si è espresso sul prossimo futuro della Juventus a partire dai senatori: “Le due punte sono la scelta del futuro se Ronaldo va via come sembra, si fermano Buffon e Chiellini, si abbassa il monte ingaggi e può prendere un centravanti che giocherà con Kulusevski”. Chiaro anche su Dybala che: “Non è il futuro della Juventus: nel finale, quando era il più fresco, è stato bruciato in contropiede da Danilo”.

Infine ancora su Ronaldo e il destino della panchina: “Non è facile trovare una soluzione per CR7: devi entrare nella testa sua e di Mendes. Puoi anche risolvere il contratto o pagare delle penali, non lo so: sono affari loro. Per la panchina io non riprenderei più Allegri, sarebbe un errore. Prenderei uno come Klopp oppure aspetterei Guardiola“.

Ciò che è certo è che per saperne di più sulla panchina della Juventus bisognerà per forza di cose attendere il finale di campionato, con la qualificazione alla prossima Champions League che potrebbe giocare un ruolo a dir poco fondamentale, per percorrere qualunque tipo di soluzione.