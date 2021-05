Nel sondaggio odierno di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai tifosi della Juventus se fosse giusto confermare Pirlo dopo la vittoria della Coppa Italia

Ieri sera i bianconeri hanno espresso una delle migliori prestazioni della stagione e sono riusciti a mettere in bacheca un altro trofeo: dopo la Supercoppa italiana, è arrivata anche la Coppa Italia. Due trofei anche per Andrea Pirlo, alla sua prima stagione da allenatore. Dopo la vittoria della Juventus al ‘Mapei Stadium’ contro l’Atalanta, nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai tifosi bianconeri se fosse giusto confermare il tecnico bresciano in panchina anche per la prossima stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

📊 MOMENTO SONDAGGIO

La vittoria della #CoppaItalia basta a salvare la panchina di #Pirlo? RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 20, 2021



I voti espressi dai tifosi nel sondaggio sul profilo ‘Twitter’ di Calciomercato.it hanno evidenziato una spaccatura profonda. Hanno vinto in ex aequo, infatti, due posizioni diametralmente opposte. Sia la conferma per la prossima stagione sia l’esonero in estate, indipendentemente dal piazzamento in Serie A, hanno ottenuto il 36% dei voti. Leggermente più distaccata la fazione intermedia: per il 28% dei votanti, Pirlo andrebbe confermato solamente con la qualificazione alla prossima Champions League.