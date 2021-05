La Juventus deve scegliere a chi affidare la panchina il prossimo anno: un tecnico si propone, no della società bianconera

La Juventus riflette: deve decidere a chi affidare la squadra nel prossimo anno. La vittoria della coppa Italia ha ridato speranze anche ad Andrea Pirlo, mentre restano in ballo le candidature di Allegri, Zidane e Gattuso. Un terzetto al quale non dovrebbe unirsi Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio non ha ancora firmato il rinnovo con la società biancoceleste: quella che sembrava una formalità qualche settimana fa, potrebbe invece trasformarsi in un addio. L’allenatore piacentino piace al Napoli, ma il suo nome è stato accostato anche alla Juventus.

Proprio da questo versante arrivano le dichiarazioni del giornalista Luca Moblano che su Twitch a ‘juventibus’ racconta un retroscena: “Mi arriva voce che Pippo Inzaghi avrebbe rivelato che Simone Inzaghi, non dico che si sia proposto, ma ha fatto un passo nei confronti della Juventus”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, no ad Inzaghi: il retroscena

Un contatto che il giornalista racconta così: “Un passo per mostrare la disponibilità e verificare lo stato dell’arte”. La ‘candidatura’ è stata vagliata dalla società bianconera ma respinta: “La Juve ha preso 3-4 giorni di tempo – le parole sempre di Momblano – poi si è rifatta viva e ha fatto sapere che non prendono in considerazione il suo nome per quest’anno”. Fuori uno quindi anche se in questo maggio infuocato per le panchine di Serie A può ancora succedere di tutto.