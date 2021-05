Lazio e Napoli hanno parecchio in comune in questi giorni tra presente e futuro: Gattuso e Inzaghi potrebbero addirittura scambiarsi le panchine

Sono giorni caldissimi su tante panchine di Serie A, quasi per tutte le big del nostro campionato. Pirlo sta provando a guadagnarsi la conferma in tutti i modi, ma nonostante la Coppa Italia la prova del nove sarà la qualificazione in Champions, così come Pioli, poi Conte che dovrà incontrarsi con Zhang, Inzaghi e Gattuso. In particolare gli ultimi due potrebbero dare il via a un domino oppure semplicemente uno scambio clamoroso di panchine. Con la Juventus che osserva comunque molto interessata perché segue entrambi come possibili alternative a Zidane e Allegri.

Calciomercato Juventus, Gattuso temporeggia con la Lazio

Entrambi infatti non hanno firmato il rinnovo con Napoli e Lazio: per Gattuso ormai l’addio sembra scritto, per Inzaghi i continui rinvii stanno facendo proprendere per una clamorosa separazione. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico calabrese ha detto no alla Fiorentina e in queste ore per lui si è fatto avanti Claudio Lotito con cui il feeling è noto. Il presidente della Lazio non ha più un rapporto idilliaco con Inzaghi, che avrebbe pure voglia di una nuova esperienza.

Così come Gattuso vorrebbe scegliere il suo futuro con calma, come dimostrano il rifiuto a Commisso e anche il tentennamento con la Lazio. Al tempo stesso Simone Inzaghi fa parte del ventaglio larghissimo di nomi che De Laurentiis sta sondando. I colloqui ci sono stati con Spalletti, Benitez, Allegri e Fonseca oltre al mister piacentino. Ma si sono poi sempre fermati con il patron azzurro che temporeggia con tutti. Così come lo stesso Gattuso, che magari aspetta la grandissima occasione: leggasi Juventus. Senza dubbio sono giorni di grandi decisioni per tutti, ma è la panchina bianconera che dovrà sbloccare (o bloccare) il domino delle panchine.