Al termine della stagione andrà valutato attentamente il futuro di Cristiano Ronaldo. Intanto dalla Spagna rilanciano ancora Griezmann

Nonostante la vittoria di ieri in finale di Coppa Italia, in casa Juventus si continua a parlare del futuro incerto di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese che nel fine settimana spera di festeggiare titolo di capocannoniere e qualificazione Champions, potrebbe però lasciare i bianconeri ad un anno dalla naturale scadenza contrattuale. Tante le voci su una possibile partenza a fine annata che costringerebbe poi il club di Agnelli a guardarsi intorno a caccia di un nuovo top player in attacco. Dalla Spagna rilanciano la candidatura di Antoine Griezmann. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Griezmann possibile erede di Ronaldo

Il Barcellona di Joan Laporta si appresta a vivere una nuova rivoluzione estiva, che potrebbe coinvolgere anche il numero 7 francese. Secondo quanto sottolineato da ‘Sport’ lo stesso Griezmann è nella papabile lista dei partenti, e al Barça non credono che uno scambio con Joao Felix rappresenti un’opzione reale e concreta. Piuttosto il portale catalano evidenzia come appaia più plausibile l’interesse della stessa Juventus qualora Cristiano Ronaldo dovesse partire.

Nello specifico il nazionale francese si adatterebbe alla perfezione al ruolo di post CR7 anche se il problema principale resta la liquidità a disposizione del club bianconero che non attraversa un gran momento. Per questa ragione il Barcellona considera più realistico un prestito di un anno attraverso il quale la Juventus si prenderebbe a carico lo stipendio di Griezmann. Così facendo lo stesso club spagnolo andrebbe ad ottenere un risparmio significativo con possibili aggiunte come Depay e Aguero a compensarne la partenza. La parola finale spetterebbe comunque al campione del mondo francese con una volontà ancora non del tutto chiara.