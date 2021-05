L’Inter attende l’incontro tra Conte e Zhang per il futuro ma intanto incassa la candidatura del portiere della Serie A

L’Inter attende di conoscere l’esito dell’incontro tra Conte e Zhang. Un vertice che deciderà molto sul futuro del club nerazzurro e sulle mosse della società sul mercato. Lì dove si discute anche del possibile arrivo di un portiere. Tra i candidati c’è anche Juan Musso, estremo difensore dell’Udinese, seguito anche dalla Roma. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Proprio l’argentino ha parlato del suo futuro e dell’Inter in un’intervista concessa a ‘goal.com’: “Ho già detto che la Champions per me è un sogno: le squadre che ci giocano sono grandi club. Sarei felice se arrivasse un’offerta che accontenti me e l’Udinese. Mi farebbe piacere che fossimo tutti contenti”. E sulle voci di mercato: “Non voglio impazzirci dietro, non mi tolgono il sonno”.

Forte il legame con Lautaro Martinez: “Gioca in una grande squadra, la migliore d’Italia. Con lui c’è un buon rapporto – conclude Musso -: l’ho visto crescere nelle giovanili del Racing e ci vediamo molto, anche in Nazionale”.