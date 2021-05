Calciomercato Inter, incontro per Conte | Mossa Zhang: doppio scenario

Il futuro dell’Inter è arrivato a un punto di svolta cruciale. Le questioni societarie si intersecano con il destino di Antonio Conte: le ultime novità

L’Inter lavora al futuro e il futuro è rappresentato, in questo momento, dal sempre più probabile ingresso in società di un nuovo socio che possa garantire maggiore stabilità economica al club. Nelle ultime ore, come vi abbiamo riportato, il nome caldo è quello di Oaktree. Dopo mesi di trattative e rumors su numerosi fondi, da BC Partners a Bain Capital, sembra la volta buona per la chiusura e occhio alle prospettive che potrebbe avere per il futuro dell’attuale rosa.

Le ricadute, infatti, sono immediate e inevitabili sia per il futuro di Antonio Conte che per quello dei maggiori big attualmente in rosa. Intanto le questioni societarie, imminenti e impellenti. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’operazione pare ormai definita: mancano solo alcuni dettagli. Oggi dovrebbe già essere il giorno della chiusura tra il fondo Oaktree e Great Horizon, i lussemburghesi attraverso cui Suning controlla l’Inter. Il finanziamento sarà da 275 milioni complessivi. Di questi, 200 milioni saranno immediatamente nelle casse nerazzurre e serviranno anche come copertura finanziaria per la prossima stagione sportiva. E’ importante sottolineare che attualmente Oaktree entrerà solo come finanziatore e non come socio di minoranza al posto di LionRock che manterrà per il momento il suo 31% di quote. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, da Oaktree al futuro di Conte: i segnali per il tecnico

Parallelamente alle questioni societarie, occhio alla panchina di Antonio Conte. Secondo quanto riporta la Rosea, l’allenatore ha ancora voglia di continuare sulla panchina dell’Inter: non placa le sue ambizioni per il futuro, anche per difendere lo scudetto e portare la seconda stella al club nerazzurro.

Zhang, da par suo, non si è mai posto il dubbio. E’ convinto di convincere Conte sui progetti e la stabilità finanziaria del club. Per questo, i segnali rispetto a un anno fa sembrano molto più positivi e l’incontro pare ormai essere imminente. Già questa settimana, infatti, le parti potrebbero vedersi e decidere il futuro. Si attendono, dunque, aggiornamenti per il futuro, ma la fumata bianca ora appare sempre più vicina.