Calciomercato Crotone, futuro Simy | Parla l’attaccante!

Ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Crotone, Nwanko Simy, sul suo futuro

Offerte dalla Serie A per Nwanko Simy. A confermarlo è stato il direttore sportivo del Crotone, Beppe Ursino, a Calciomercato.it. Del suo futuro ha parlato nelle ultime ore lo stesso attaccante, in un’intervista rilasciata a ‘Fanpage’. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Nessuna chiamata dal Napoli per Insigne: sirene dall’estero!

Ecco le dichiarazioni di Simy: “Crotone è casa mia, qui sto benissimo e ho trovato un ambiente ideale. Ancora in Serie A? Io non lo so se treni così passano una volta sola, potrebbe essere così oppure anche no, ma non ci sto tanto a pensare. Vedremo cosa succederà: a fine stagione vedremo, se arriveranno offerte le valuterò con il mio procuratore, la mia famiglia, ma anche con la società. – ha concluso il centravanti nigeriano – Decideremo cosa sia meglio per tutti, tutti insieme”.